بيان مشترك لـ17 دولة يدعو لخفض التصعيد ودعم مسار سياسي في لبنان

دعا وزراء خارجية 17 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، إلى إشراك لبنان في الجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي، مؤكدين ضرورة العمل على التوصل إلى حل سياسي دائم.

وحذر الوزراء، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، من أن استمرار الحرب في لبنان يُعرّض للخطر جهود خفض التصعيد الإقليمية الحالية، التي رحبوا بها، وشددوا على وجوب التزام جميع الأطراف بها بشكل كامل، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ورحب الوزراء بمبادرة الرئيس اللبناني جوزاف عون لفتح حوار مباشر مع إسرائيل، وبموافقة تل أبيب على بدء محادثات بوساطة الولايات المتحدة، داعين الطرفين إلى اغتنام هذه الفرصة.

وأكدوا أن المفاوضات المباشرة يمكن أن تمهد لتحقيق أمن مستدام في لبنان وإسرائيل والمنطقة، معربين عن استعدادهم لدعم هذا المسار، ومطالبين بخفض فوري للتصعيد، والبناء على فرصة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأدان البيان بأشد العبارات هجمات “حزب الله” على إسرائيل، داعياً إلى وقفها فوراً، كما دان الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان في 8 أبريل، والتي أسفرت، بحسب السلطات اللبنانية، عن سقوط أكثر من 350 شخصاً وإصابة ما يزيد على ألف آخرين، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.