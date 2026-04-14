Icon

لقطات لأجواء الرياض أثناء هطول الأمطار Icon تدشين منصة الحرمين لعلوم الوحيين وبرنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية Icon بيان مشترك لـ17 دولة يدعو لخفض التصعيد ودعم مسار سياسي في لبنان Icon الذكاء الاصطناعي.. ابتكارات طبيّة وتعليمية تُعزّز التحول الرقمي في مؤسسات التعليم والرعاية الصحية Icon الصين: أي حصار أمريكي لمضيق هرمز عمل خطير وغير مسؤول Icon واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم كتائب حزب الله بالعراق Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11486 نقطة Icon أمطار على معظم المناطق.. احذروا تجمعات السيول وعبور الأودية Icon السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025 Icon لقطات لأمطار المدينة المنورة اليوم  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
بيان مشترك لـ17 دولة يدعو لخفض التصعيد ودعم مسار سياسي في لبنان

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دعا وزراء خارجية 17 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، إلى إشراك لبنان في الجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي، مؤكدين ضرورة العمل على التوصل إلى حل سياسي دائم.

وحذر الوزراء، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، من أن استمرار الحرب في لبنان يُعرّض للخطر جهود خفض التصعيد الإقليمية الحالية، التي رحبوا بها، وشددوا على وجوب التزام جميع الأطراف بها بشكل كامل، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ورحب الوزراء بمبادرة الرئيس اللبناني جوزاف عون لفتح حوار مباشر مع إسرائيل، وبموافقة تل أبيب على بدء محادثات بوساطة الولايات المتحدة، داعين الطرفين إلى اغتنام هذه الفرصة.

وأكدوا أن المفاوضات المباشرة يمكن أن تمهد لتحقيق أمن مستدام في لبنان وإسرائيل والمنطقة، معربين عن استعدادهم لدعم هذا المسار، ومطالبين بخفض فوري للتصعيد، والبناء على فرصة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأدان البيان بأشد العبارات هجمات “حزب الله” على إسرائيل، داعياً إلى وقفها فوراً، كما دان الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان في 8 أبريل، والتي أسفرت، بحسب السلطات اللبنانية، عن سقوط أكثر من 350 شخصاً وإصابة ما يزيد على ألف آخرين، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

