بيتكوين تسجل أعلى مستوياتها في شهر

سجلت عملة بيتكوين أعلى مستوى لها في 4 أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب على الأصول عالية المخاطر مع تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفعت العملة بنسبة 3% لتلامس حاجز الـ 75 ألف دولار قبل أن تقلص مكاسبها، فيما ارتفعت عملة الإيثر بنحو 5% إلى 2400 دولار.

ورغم الأداء الإيجابي، لا تزال “بيتكوين” تتحرك ضمن نطاق محدود منذ تراجعها من ذروتها عند 126 ألف دولار، مع حاجة السوق لاختراق مستويات أعلى لتعزيز الاتجاه الصاعد، بحسب العربية.

يأتي ذلك في وقت سجلت صناديق تداول العملة المشفرة استثمارات إيجابية من المؤسسات المالية بحوالي 600 مليون دولار يومي الجمعة والخميس وعزوف من المستثمرين الأفراد نحو الأصول مرتفعة المخاطر.