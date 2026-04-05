تايلاند ترفع أسعار وقود الديزل مجددًا

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

رفعت تايلاند أمس، أسعار الديزل بمقدار (2.80) بات للتر الواحد، وذلك ابتداءً من اليوم، نتيجة خفض الدعم الحكومي.

وجاء هذا الارتفاع -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية- بعد قرار لجنة إدارة صندوق وقود النفط الحكومي تقليص دعم الصندوق لأسعار الديزل بمقدار (2.61) بات للتر، إذ انخفض الدعم من (20.71) بات إلى (18.10) بات للتر ديزل (بي 7)، ومن (22.22) بات إلى (19.61) بات للتر ديزل (بي 20).

وسيرتفع سعر ديزل (بي 7) من (47.74) بات إلى (50.54) بات للتر، بينما سيزداد سعر ديزل (بي 20) من (42.74) بات إلى (45.54) بات للتر.
وتأتي هذه الأسعار خاصة بالعاصمة بانكوك ولا تشمل الضرائب المحلية، في حين تقرر الإبقاء على أسعار البنزين دون تغيير.

