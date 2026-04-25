تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية و7 سفن حربية صينية حول أراضيها

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية 8 طائرات عسكرية و7 سفن حربية تابعة للصين بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة والسادسة صباح اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة أنه لم تدخل أي من الطائرات العسكرية منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية. وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني منذ بداية الشهر الجاري طائرات عسكرية صينية 159 مرة وسفنا 199 مرة . ومنذ سبتمبر 2020، زادت بكين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “سي.إس.آي.إس” تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها “جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة

