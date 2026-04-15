تباين أسعار النفط وسط غموض الإمدادات

تباينت أسعار النفط اليوم، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت وانخفاض العقود الآجلة الأمريكية وسط حالة من الغموض بشأن إمدادات النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 95.19 دولارًا للبرميل، معوضة خسائرها السابقة التي بلغت 0.9 بالمئة بعد انخفاضها 4.6 بالمئة في الجلسة السابقة.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 91.05 دولارًا، وانخفض الخام 4.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة بعد انخفاضه 7.9 بالمئة في الجلسة السابقة.