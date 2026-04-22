الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١١ مساءً
تجمع القصيم الصحي يشغل وحدة “وقار” لكبار السن بمستشفى الأسياح العام
المواطن - فريق التحرير

أعلن تجمع القصيم الصحي تشغيل وحدة «وقار» المخصصة لكبار السن في مستشفى الأسياح العام، ضمن جهوده المستمرة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة للفئات العمرية المتقدمة.
وأوضح التجمع أن الوحدة تستهدف تقديم رعاية صحية شاملة لكبار السن ممن تجاوزوا 60 عامًا، من خلال نموذج متكامل يركز على تحسين جودة الحياة ودعم الاستقلالية، إلى جانب الوقاية من المضاعفات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر.
وبيّن أن خدمات الوحدة تشمل التقييم الصحي الشامل (الجسدي والنفسي والاجتماعي)، وبرامج الوقاية من السقوط والهشاشة، إضافة إلى تقديم الإرشادات الغذائية وصرف الأدوية بإشراف مختصين، ودعم الأسر عبر خطط رعاية صحية مستمرة تلبي احتياجات المستفيدين.
وأشار التجمع إلى أن تشغيل الوحدة يأتي امتدادًا لجهوده في تطوير منظومة الرعاية الصحية المتخصصة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تعزيز رضا المستفيدين وتحقيق نتائج صحية أفضل، إلى جانب تقليل المضاعفات وخفض الحاجة إلى زيارة أقسام الطوارئ.
يُذكر أن وحدة «وقار» بدأت استقبال المستفيدين اعتبارًا من 20 أبريل 2026، في إطار توجه تجمع القصيم الصحي نحو تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المجتمع وتواكب مستهدفات التحول الصحي ونموذج الرعاية الصحية السعودي.

