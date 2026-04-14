تحت رعاية الملك سلمان.. جائزة الملك فيصل تُكرِّم الفائزين بها لعام 2026 غدًا

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تُقيم جائزة الملك فيصل، في مدينة الرياض غدًا الأربعاء، حفلها السنوي لتكريم الفائزين بها لعام 2026، بحضور أصحاب السمو والمعالي، ونخبة من العلماء، وممثلي الهيئات العلمية والثقافية والإعلامية.
ويأتي الحفل السنوي تكريمًا للفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة والأربعين، لإبراز جهودهم المميزة وإسهاماتهم الرائدة التي كان لها بالغ الأثر في خدمة البشرية، وسيضم الحفل عددًا من الفقرات التي تسلّط الضوء على الفائزين، وأبرز إنجازاتهم العلمية والفكرية.
وأسهمت الجائزة على مدى أكثر من أربعة عقود، في تحفيز الباحثين والمفكرين على مواصلة الإبداع، وترسيخ المبادئ السامية والقيم الإنسانية التي تأسست عليها الجائزة منذ انطلاقتها عام 1977.