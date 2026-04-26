تحديد النطاق السعري لطرح “دار البلد” في “تاسي” بين 9.25 و9.75 ريال للسهم

أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية “الجزيرة كابيتال” بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، وبالاشتراك مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة دار البلد لحلول الأعمال في السوق السعودية “تاسي” عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 9.25 و9.75 ريال سعودي للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول السعودية” أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة تبدأ يوم الأحد 26 أبريل الحالي وحتى الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة من يوم الخميس 30 من الشهر ذاته.

تتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح 21 مليون سهم تمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، عن طريق بيع جزء من الأسهم الحالية من قبل مساهم الشركة الحالي.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى (3,499,999) سهم عادي.

تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

أشارت إلى أن تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام سيتم بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 21 مليون سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب شريحة الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم وهي 6.3 مليون سهم طرح، وهو ما يمثل 30% من أسهم الطرح، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 14.7 مليون سهم – كحد أدنى – بما يمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح.

ويبلغ رأس مال الشركة 70 مليون ريال بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ريال واحد للسهم.

وتأسست شركة دار البلد لحلول الأعمال في عام 2001 ويتركز النشاط الرئيسي الحالي لها في تقديم خدمات تقنية المعلومات والدعم الفني والصيانة.