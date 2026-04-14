تحذيرات مرورية من مخاطر الطرق المبتلة وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة جولة مفاوضات ثانية بين أميركا وإيران قد تعقد الخميس استقرار الدولار وسط مخاوف جيوسياسية انخفاض أسعار النفط اليوم أمانة الرياض تواصل أعمالها خلال الحالة المطرية وتستقبل البلاغات على مدار الساعة تقنية جديدة لتشخيص أمراض الرئة خلال دقائق ارتفاع سعر الذهب اليوم مع تراجع أسعار النفط توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على 9 مناطق تعليق الدراسة في مدارس عسير وتحويلها عن بُعد اليوم الثلاثاء مناطق ترفيهية تفاعلية لاستقبال جماهير دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة
دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى توخي أعلى درجات الحذر أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، مؤكدة أهمية ترك مسافة أمان كافية بين المركبات للحد من المخاطر وتعزيز السلامة المرورية.
وأوضح المرور السعودي، عبر رسائل توعوية نشرها على حسابه بمنصة إكس، أن الالتزام بالمسافة الآمنة خلال هطول الأمطار يُعد من أبرز العوامل التي تسهم في تقليل الحوادث، نظراً لتأثير الظروف الجوية على التحكم بالمركبة.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات تأتي بالتزامن مع التقلبات المناخية، لافتاً إلى أن القيادة تحت المطر تتطلب انتباهاً مضاعفاً والالتزام بإرشادات السلامة، خاصة مع تأثر كفاءة المكابح، وزيادة مسافة التوقف، إلى جانب احتمالات انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.