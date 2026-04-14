تحذيرات مرورية من مخاطر الطرق المبتلة وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة

دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى توخي أعلى درجات الحذر أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، مؤكدة أهمية ترك مسافة أمان كافية بين المركبات للحد من المخاطر وتعزيز السلامة المرورية.

وأوضح المرور السعودي، عبر رسائل توعوية نشرها على حسابه بمنصة إكس، أن الالتزام بالمسافة الآمنة خلال هطول الأمطار يُعد من أبرز العوامل التي تسهم في تقليل الحوادث، نظراً لتأثير الظروف الجوية على التحكم بالمركبة.

وأشار إلى أن هذه التوجيهات تأتي بالتزامن مع التقلبات المناخية، لافتاً إلى أن القيادة تحت المطر تتطلب انتباهاً مضاعفاً والالتزام بإرشادات السلامة، خاصة مع تأثر كفاءة المكابح، وزيادة مسافة التوقف، إلى جانب احتمالات انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.