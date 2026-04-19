 عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع مستشار الأمن القومي الهندي | سلمان للإغاثة يوزّع 2.080 بطانية في دير الزور بسوريا | تحذير من رياح هابطة تضرب طريق القصيم – المدينة السريع | التكوينات الصخرية تشكّل تناغمًا بصريًا مبهرًا على سواحل الوجه | أمطار رعدية حتى الجمعة والمدني: ابتعدوا عن أماكن تجمّع السيول والأودية | المطارات السعودية تستكمل جاهزيتها لموسم حج 1447هـ | السعودية وعدد من الدول ترحب بتوقيع أول ميزانية وطنية موحّدة لليبيا منذ سنوات | إعلان نتائج منافسات المرحلة الثانية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني | وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من باكستان إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز | ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز

تحذير من رياح هابطة تضرب طريق القصيم – المدينة السريع

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذّر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني من احتمالية تأثر الطريق السريع الرابط بين القصيم والمدينة المنورة، وتحديدًا في المسافة الواقعة بين القرين ورياض الخبراء، بظاهرة “الرياح الهابطة” المصاحبة للسحب الرعدية خلال اليوم، مشيرًا إلى أنها من الظواهر الجوية المفاجئة والخطرة.

وبيّن الحصيني، عبر حسابه على منصة إكس، أن هذه الرياح تتمثل في تيارات هوائية قوية تهبط من أسفل السحب الرعدية، خصوصًا الضخمة منها، باتجاه سطح الأرض، بسرعات قد تتراوح بين 30 و100 كيلومتر في الساعة أو أكثر، ما يمنحها قدرة على إحداث أضرار سريعة وملحوظة.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. أمطار ورياح هابطة تسقط واجهات المحلات بالمدينة

شاهد.. أمطار ورياح هابطة تسقط واجهات المحلات بالمدينة

سقوط أعمدة الكهرباء وتطاير مظلات وغرف شينكو في الرس

سقوط أعمدة الكهرباء وتطاير مظلات وغرف شينكو في الرس

وأضاف أن هذه اظاهرة رياح هابطة قد تؤدي إلى اقتلاع الأشجار، وتطاير الأجسام، وانقلاب المركبات والغرف الجاهزة، داعيًا قائدي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة عند القيادة في الطرق السريعة المكشوفة والمناطق المتأثرة.

