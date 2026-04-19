تحذير من رياح هابطة تضرب طريق القصيم – المدينة السريع

حذّر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني من احتمالية تأثر الطريق السريع الرابط بين القصيم والمدينة المنورة، وتحديدًا في المسافة الواقعة بين القرين ورياض الخبراء، بظاهرة “الرياح الهابطة” المصاحبة للسحب الرعدية خلال اليوم، مشيرًا إلى أنها من الظواهر الجوية المفاجئة والخطرة.

وبيّن الحصيني، عبر حسابه على منصة إكس، أن هذه الرياح تتمثل في تيارات هوائية قوية تهبط من أسفل السحب الرعدية، خصوصًا الضخمة منها، باتجاه سطح الأرض، بسرعات قد تتراوح بين 30 و100 كيلومتر في الساعة أو أكثر، ما يمنحها قدرة على إحداث أضرار سريعة وملحوظة.

وأضاف أن هذه اظاهرة رياح هابطة قد تؤدي إلى اقتلاع الأشجار، وتطاير الأجسام، وانقلاب المركبات والغرف الجاهزة، داعيًا قائدي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة عند القيادة في الطرق السريعة المكشوفة والمناطق المتأثرة.