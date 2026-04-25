تخريج 5264 طالبًا من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير.. غدًا

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٦ مساءً
تخريج 5264 طالبًا من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير.. غدًا
المواطن - فريق التحرير

تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، مساء غدٍ، حفل التخرج الموحد لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، وبحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور أحمد بن عايض آل مريع، أن عدد الخريجين هذا العام بلغ (5264) متدربًا في مختلف التخصصات التقنية والمهنية.

وأشار إلى أن هذا التخرج يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من العطاء والمساهمة في تنمية الوطن، في إطار جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل من خلال التوسع في المنشآت التدريبية وتقديم برامج نوعية.

