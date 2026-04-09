تدخل إسعافي سريع يُنهي توقف قلب وتنفس لطفلة في مسجد قباء

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٧ مساءً
تدخل إسعافي سريع يُنهي توقف قلب وتنفس لطفلة في مسجد قباء
المواطن - فريق التحرير

نجحت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف، بعد تعرضها لتوقفٍ في القلب والتنفس أثناء وجودها في مسجد قباء.

وقبل وصول الفرق الإسعافية، بادرت مستجيبة أولى (مواطنة) إلى مباشرة الحالة فورًا، حيث بدأت بتنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي، مستندةً إلى تدريبها السابق في الإسعافات الأولية عبر برامج الهيئة، في تصرّفٍ واعٍ أسهم -بعد عون الله- في تعزيز فرص إنقاذ الطفلة.

وعند وصول الفرق الإسعافية، جرى استكمال الإجراءات الطبية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة، لتتكلل الجهود بعودة النبض واستعادة الطفلة وعيها بشكلٍ كامل.

وتُجسّد هذه الحالة أهمية الدقائق الأولى في التعامل مع الحالات الحرجة، ودور المجتمع كشريكٍ فاعل في منظومة الاستجابة الإسعافية، حيث يُسهم المستجيبون الأوائل في إحداث الفارق قبل وصول الفرق المتخصصة.
وتؤكد الهيئة استمرار جهودها في نشر الوعي والتدريب على الإسعافات الأولية، إيمانًا بأن كل تدخلٍ مبكر قد يكون سببًا بعد -مشيئة الله- في إنقاذ حياة إنسان.

