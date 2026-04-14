تدشين منصة الحرمين لعلوم الوحيين وبرنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية

دشّنت الجامعة السعودية الإلكترونية ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي “منصة الحرمين لعلوم الوحيين”، وبرنامج “الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية” ضمن تعاون يهدف لتعزيز الوعي الفكري والاعتدال ويرفع جودة الممارسة المعرفية ؛ حيث شهد التدشين معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ أ. د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وسعادة رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية أ.د. محمد بن يحيى مرضي، ووكلاء الجامعة، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الرياض وبمشاركة شركة حلول للاستشارات .

وتهدف المنصة إلى تمكين الجهات المشاركة لتقديم انماط تعليم مبتكرة لنشر المعرفة من خلال التطبيق الامثل للتقنية لتطوير مبادرات نوعية تُعنى بنشر علوم القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعزيز الوعي الفكري بأساليب حديثة تواكب التحول الرقمي، من خلال حزمة من البرامج التعليمية والتدريبية، إضافة إلى أنتاج محتوى معرفي موثوق يسهم في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.

ويُعد برنامج “الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية” أحد أبرز مخرجات هذه الشراكة، حيث يأتي كبرنامج مهني تخصصي مكثّف يهدف إلى إعداد كوادر تساهم في تنمية مجتمعاتها قادرة على تعزيز الاعتدال والوسطية، وتحليل الخطاب الفكري، وتصميم مبادرات توعوية مؤثرة قابلة للقياس والتنفيذ، وإعداد ممارسين يمتلكون الوعي والمنهجية والأدوات التطبيقية لصناعة أثر مجتمعي مستدام.

وأكد معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ أ.د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن إطلاق هذه المنظومة التعليمية المرتكزة على التقنية الحديثة، بالشراكة مع الجامعة السعودية الإلكترونية الرائدة في التعليم الرقمي، يُعد خطوة نوعية تعزز رسالة المملكة العربية السعودية في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وترسّخ ريادتها في خدمة الحرمين الشريفين، والعناية بالتعليم وفق رؤى استراتيجية طموحة.

وأوضح معاليه أن هذا البرنامج يجسد عناية المملكة بالتأصيل العلمي والمنهجي، والجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يُسهم في بناء محتوى رقمي هادف، وإعداد جيلٍ واعٍ متوازنٍ في فكره وسلوكه، قائمٍ على الوسطية والاعتدال، ومُسهمٍ في تعزيز الأمن الفكري وترسيخ الاستقرار المجتمعي.

وأضاف معاليه أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المشاركين لفهم الظواهر الفكرية وتحليلها تحليلًا علميًا رصينًا، وتنمية القدرة على التعامل مع الخطاب المنحرف وفق منهجية شرعية منضبطة، بما يرفع جودة الممارسة المعرفية، ويُعزّز سلامة الفكر في المجتمع.

وأشار معاليه إلى أن شراكة رئاسة الشؤون الدينية مع الجامعة السعودية الإلكترونية في تنفيذ هذا المشروع يأتي لما تتمتع به الجامعة من منظومة تعليمية متكاملة، مؤكدًا أن البرنامج يحمل بُعدًا وطنيًا برؤية عالمية، ويجسد رسالة الدين القائمة على الوسطية، وريادة الدولة في خدمة الحرمين الشريفين، وإلهامها في خدمة الإنسان والعلم.

من جانبه، أوضح سعادة رئيس الجامعة أ.د. محمد بن يحيى مرضي أن البرنامج يعكس توجه الجامعة نحو تقديم مبادرات نوعية تجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن الزمالة ستسهم في بناء قدرات وطنية قادرة على تحليل الخطاب الفكري وتصميم مبادرات مبتكرة ذات أثر قابل للقياس، بما يدعم مستهدفات التنمية الوطنية.

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة حلول الإدارية، أ. طلال بن عويد الكود، تقرير المنجزات المتعلقة بالمشروع وبرنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية، مشيرًا إلى أن المشروع، الذي تنفذه الجامعة السعودية الإلكترونية بالشراكة مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، يستهدف في مرحلته الأولى الوصول إلى 100 ألف مستفيد من الناطقين بغير اللغة العربية من مختلف أنحاء العالم.