قطر تدين بأشد العبارات استهداف موقعين بطائرات مسيّرة في الكويت

أدانت دولة قطر بأشد العبارات، استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرات مسيّرة قادمة من العراق، وعدّته انتهاكًا سافرًا لسيادتها وتهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة.
وشدّدت وزارة الخارجية في بيان اليوم، على ضرورة اضطلاع جمهورية العراق بمسؤولياتها لمنع تكرار هذه الاعتداءات، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.