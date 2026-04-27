تراجع أسعار الذهب اليوم 

تراجع الذهب ‌اليوم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط ⁠ومخاوف التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4698.27 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:28 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4% إلى 4722.60 دولارًا.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 إلى 75.42 دولارًا للأوقية، ​وهبط البلاتين 1.2% إلى 1986.85 دولارًا، ونزل البلاديوم 1.5% إلى 1473.61 دولارًا.