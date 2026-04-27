وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية بنظرائه في عدد من الدول وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنُزل المؤقتة المخصّصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة وزارة الداخلية: غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن والترحيل للوافد المخالف لإنتهاء التأشيرة تراجع أسعار الذهب اليوم مبادرة طريق مكة في إندونيسيا.. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 كرتون تمر في الخرطوم السودانية “الشؤون الاقتصادية والتنمية” يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030 20 مخالفة تستوجب العقوبة.. الإحالة للمحكمة وغرامة بالحد الأعلى للمتورطين غير متوقعة.. اكتشاف فائدة جديدة وهائلة لـ القهوة ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش
تراجع الذهب اليوم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4698.27 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:28 بتوقيت جرينتش.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4% إلى 4722.60 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 إلى 75.42 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 1.2% إلى 1986.85 دولارًا، ونزل البلاديوم 1.5% إلى 1473.61 دولارًا.