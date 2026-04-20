تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم مع ارتفاع الدولار، في حين دفعت الأحداث في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4762.09 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 13 أبريل في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو اثنين بالمئة إلى 4781.90 دولارًا.
وصعد مؤشر الدولار، مما زاد تكلفة الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 79.42 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 2086 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.8% إلى 1547.10 دولارًا.