تراجع سعر الذهب اليوم مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب ‌اليوم مع ارتفاع الدولار فيما ينتظر المستثمرون تطورات الأحداث في الشرق الأوسط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4807.91 دولارات للأوقية (الأونصة)، مواصلًا تراجعه من الجلسة السابقة عندما سجَّل أدنى مستوى منذ 13 أبريل.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4827.30 دولارًا.

وارتفع الدولار ​مما زاد من تكلفة السلع المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي ‌العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 79.40 ​دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين 0.7% إلى 2074 دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1556.16 دولارًا.