تراجع سعر الذهب اليوم مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار فيما ينتظر المستثمرون تطورات الأحداث في الشرق الأوسط.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4807.91 دولارات للأوقية (الأونصة)، مواصلًا تراجعه من الجلسة السابقة عندما سجَّل أدنى مستوى منذ 13 أبريل.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4827.30 دولارًا.
وارتفع الدولار مما زاد من تكلفة السلع المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 79.40 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين 0.7% إلى 2074 دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1556.16 دولارًا.