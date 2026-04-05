ترامب: أنقذنا الطيار الثاني من داخل إيران وهو بخير

بعد مرور أقل من 3 أيام على سقوط الطائرة الأميركية من طراز إف-15 إيغل في محافظة “كهكيلويه وبوير أحمد” جنوب غربي إيران، أكد مسؤول أميركي لـ”العربية إنجليزي” إنقاذ ثاني أفراد طاقم المقاتلة الأميركية.

ولاحقاً، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخبر، وقال في منشور على حسابه بمنصة “تروث سوشيال” الأحد إن “عملية إنقاذ الطيار كانت معقدة”

كما أوضح أن الطيار الثاني الذي كان مفقودا “سليم وبخير”، مضيفاً أن أحد أفراد الطاقم أصيب لكنه سيكون بخير. وكشف أن الجيش الأميركي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكاً في العالم لاستعادته.

كما اعتبر أن “الجيش نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ البلاد”. وشدد على أن “العمليتين تثبتان التفوق الأميركي الساحق في الأجواء الإيرانية”.

وكان شخص مطلع على العمليات العسكرية، أوضح في وقت سابق اليوم، أن “عمليات بحث مذهلة جرت للعثور على الطيار الثاني”. وأضاف أن “جهود البحث التي انطلقت يوم الجمعة الماضي فوق المنطقة الوعرة والمهجورة في جنوب غرب إيران أسفرت عن إنقاذ طيار طائرة إف-15 إيغل، فيما ظل عضو الطاقم الثاني، وهو ضابط أنظمة الأسلحة، مفقوداً”، وفق ما نقلت صحيفة “فاينانشيل تايمز”.