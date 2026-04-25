ترامب: إلغاء إرسال مفاوضين أمريكيين لباكستان لا يعني عودة الحرب مع إيران

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن إلغاء إرسال مفاوضين أمريكيين إلى باكستان لا يعني استئناف الحرب مع إيران، مؤكداً أن واشنطن “لم تفكر في الأمر بعد”.

وأضاف ترامب، في تصريحات لموقع “أكسيوس”، أن إرسال وفد أمريكي لإجراء محادثات مع طهران “لا جدوى منه” في ظل الوضع الحالي للمفاوضات.

وتابع الرئيس الأمريكي: “لا أرى جدوى من إرسالهم في رحلة تستغرق 18 ساعة في الوضع الحالي. إنها طويلة جداً. يمكننا القيام بذلك عبر الهاتف بالكفاءة نفسها، ويمكن للإيرانيين الاتصال بنا إذا أرادوا، ولن نسافر فقط للجلوس هناك”.

وعند سؤاله عما إذا كان ذلك يعني استئناف الحرب، أجاب ترامب: “لا، هذا لا يعني ذلك. لم نفكر في الأمر بعد”، بحسب شبكة “سي ان بي سي نيوز عربية”.

 

