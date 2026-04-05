ترامب: إيران تتفاوض الآن والاتفاق ممكن بحلول الغد

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن المفاوضات الجارية مع طهران بلغت مراحلها الحاسمة، مرجحاً إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول يوم غد الاثنين، وهو الموعد الذي يسبق انتهاء المهلة المحددة في السادس من أبريل الجاري.

وأكد الرئيس ترامب، في مقابلة أجراها اليوم الأحد مع قناة “فوكس نيوز”، أن الإدارة الأميركية تتبع مسارين متوازيين؛ الأول دبلوماسي تقوده أطراف رفيعة المستوى، والآخر وقائي يتضمن خيارات استراتيجية صارمة في حال تعثر المسار الأول.

مفاوضات اللحظات الأخيرة

وفي سياق متصل، كشف ترامب لموقع “أكسيوس” عن تفاصيل الجهود الدبلوماسية، موضحاً أن المبعوثين الأميركيين، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، يخوضان جولات مكثفة من الاتصالات مع الجانب الإيراني. ووصف ترامب سير المفاوضات بـ “الجيد”، إلا أنه أعرب عن حذره تجاه الوصول إلى النتائج النهائية، مشدداً على أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات قاسية إذا لم يتم إبرام الاتفاق في الموعد المحدد.

تحذيرات اقتصادية وعسكرية

ولوّح الرئيس الأميركي بتبعات وخيمة في حال غياب الحل السياسي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى السيطرة على الموارد النفطية الإيرانية وتدمير البنى التحتية كبديل عن الاتفاق المتعثر. وقال في هذا الصدد: “إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسوف نلجأ إلى خيارات عسكرية شاملة تستهدف كافة المرافق الحيوية”.