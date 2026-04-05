Icon

التعشير يحيي مزارع الورد الطائفي ويعكس إرثًا زراعيًّا وثقافيًّا متجددًا Icon مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل Icon تنسيق روسي صيني لخفض التصعيد في الشرق الأوسط Icon الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في دوري روشن Icon مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب Icon ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير Icon أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترامب: إيران تتفاوض الآن والاتفاق ممكن بحلول الغد

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٠ مساءً
ترامب: إيران تتفاوض الآن والاتفاق ممكن بحلول الغد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن المفاوضات الجارية مع طهران بلغت مراحلها الحاسمة، مرجحاً إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول يوم غد الاثنين، وهو الموعد الذي يسبق انتهاء المهلة المحددة في السادس من أبريل الجاري.

وأكد الرئيس ترامب، في مقابلة أجراها اليوم الأحد مع قناة “فوكس نيوز”، أن الإدارة الأميركية تتبع مسارين متوازيين؛ الأول دبلوماسي تقوده أطراف رفيعة المستوى، والآخر وقائي يتضمن خيارات استراتيجية صارمة في حال تعثر المسار الأول.

قد يهمّك أيضاً
24 ساعة على انتهاء مهلة ترامب لطهران

24 ساعة على انتهاء مهلة ترامب لطهران

ترامب: أنقذنا الطيار الثاني من داخل إيران وهو بخير

ترامب: أنقذنا الطيار الثاني من داخل إيران وهو بخير

مفاوضات اللحظات الأخيرة

وفي سياق متصل، كشف ترامب لموقع “أكسيوس” عن تفاصيل الجهود الدبلوماسية، موضحاً أن المبعوثين الأميركيين، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، يخوضان جولات مكثفة من الاتصالات مع الجانب الإيراني. ووصف ترامب سير المفاوضات بـ “الجيد”، إلا أنه أعرب عن حذره تجاه الوصول إلى النتائج النهائية، مشدداً على أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات قاسية إذا لم يتم إبرام الاتفاق في الموعد المحدد.

تحذيرات اقتصادية وعسكرية

ولوّح الرئيس الأميركي بتبعات وخيمة في حال غياب الحل السياسي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى السيطرة على الموارد النفطية الإيرانية وتدمير البنى التحتية كبديل عن الاتفاق المتعثر. وقال في هذا الصدد: “إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسوف نلجأ إلى خيارات عسكرية شاملة تستهدف كافة المرافق الحيوية”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: سنوف تزويد أوكرانيا بالأسلحة حال عدم انضمام أوروبا لتحالف لفتح مضيق هرمز
العالم

ترامب: سنوف تزويد أوكرانيا بالأسلحة حال عدم...

العالم
بوتين: تواصلت مع ترامب ومستعدون لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
العالم

بوتين: تواصلت مع ترامب ومستعدون لإنهاء الصراع...

العالم
ترامب: دمرنا إيران تدميرًا كاملاً وسنسلبها قدراتها النووية
أخبار رئيسية

ترامب: دمرنا إيران تدميرًا كاملاً وسنسلبها قدراتها...

أخبار رئيسية
ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي
العالم

ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي

العالم
ترامب: أنقذنا الطيار الثاني من داخل إيران وهو بخير
العالم

ترامب: أنقذنا الطيار الثاني من داخل إيران...

العالم
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
العالم

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً

العالم
ترامب: أحرزنا تقدمًا كبيرًا في المحادثات مع إيران
العالم

ترامب: أحرزنا تقدمًا كبيرًا في المحادثات مع...

العالم
ترامب يتوعد إيران بضربات قوية للغاية خلال أسابيع
العالم

ترامب يتوعد إيران بضربات قوية للغاية خلال...

العالم