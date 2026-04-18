ترامب: إيران تريد إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى.. وسنحدد موقفنا نهاية اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران أرادت إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى، والمحادثات جارية مع إيران بطريقة جيدة.
وأكد ترامب، أننا انتظرنا 47 عاما لمواجهة إيران، وإيران لا تستطيع ابتزازنا.
وأشار ترامب، إلي أنه بحلول نهاية اليوم سترد إلينا بعض المعلومات بشأن مضيق هرمز، وإذا لم تلتزم إيران قد نقصفها مرة أخرى.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددًا من الأوامر التنفيذية الجديدة، في إطار قرارات تستهدف تعزيز عدد من السياسات الداخلية.
وتابع ترامب: «يسعدني إعلان تسريع وتيرة توفير التمويلات للمجالات الطبية والاختبارات الطبية، بما يسهم في تحسين حياة من يعانون من مشكلات نفسية، مع إتاحة هذه الخدمات أيضًا للمحاربين القدامى».
وأعلن ترامب، عن إصلاحات تاريخية لتسريع الوصول للبحوث الطبية والعلاج القائم على العقاقير المهلوسة.