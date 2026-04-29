ترامب: إيران عاجزة عن توحيد صفوفها

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر توجيهات لمساعديه بالاستعداد لفرض حصار مطول على إيران، في خطوة تعكس تصعيدًا في التعامل مع الملف الإيراني.

وفي سياق متصل، أكد ترامب، خلال مأدبة عشاء أُقيمت في البيت الأبيض بحضور الملك تشارلز الثالث، أن الولايات المتحدة “هزمت إيران عسكريًا” وإيران عاجزة عن توحيد صفوفها، مشددًا على رفض بلاده امتلاك طهران لأي سلاح نووي.

وقال في كلمته إن هذا الموقف يحظى بتوافق مع العاهل البريطاني، مضيفًا أن بلاده لن تسمح لإيران بتطوير قدراتها النووية، في إشارة إلى استمرار النهج المتشدد تجاه هذا الملف.