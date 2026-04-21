Icon

ترامب: اعترضنا سفينة كانت تحمل هدية من الصين لـ إيران Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11344 نقطة Icon أمانة الحدود الشمالية تطرح 30 فرصة استثمارية في طريف Icon “زاتكا” تدعو هذه المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة Icon أمانة العاصمة المقدسة ترفع جاهزية الطرق والمرافق استعدادًا لموسم حج 1447هـ Icon السعودية تدين مخططًا إرهابيًا استهدف المساس بالوحدة الوطنية واستقرار الإمارات Icon مدير أعمال حياة الفهد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاتها Icon الشؤون الدينية تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام وتهيئ برامجها لموسم حج 1447 هـ Icon الرئيس السوري يصل جدة Icon ضبط مخالف لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في محمية طويق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترامب: اعترضنا سفينة كانت تحمل هدية من الصين لـ إيران

الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن سفينة تم اعتراضها كانت تحمل “هدية من الصين”. ولم يتضح بعد أي سفينة كان يشير إليها الرئيس الأميركي، كما لم يقدم البيت الأبيض على الفور معلومات إضافية بهذا الشأن.

وقال ترامب خلال برنامج “صندوق الاستجواب” (سواك بوكس) على شبكة “سي إن بي سي”: “لقد ضبطنا سفينة بالأمس كان على متنها بعض الأشياء، أشياء لم تكن لطيفة للغاية. ربما هي هدية من الصين، لا أعلم. لكنني كنت متفاجئا قليلا، لأنني أتمتع بعلاقة جيدة جدا، واعتقدت أن هناك تفاهما بيني وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ”.

وكانت شبكة “سي إن إن” قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى أن الصين كانت تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد أشار ترامب في وقت سابق إلى أن بكين ستواجه عواقب إذا أرسلت أسلحة إلى طهران، حيث قال الأسبوع الماضي: “إذا فعلت الصين ذلك، فستواجه الصين مشاكل كبيرة، حسناً؟”.

ومع ذلك، بدا يوم الثلاثاء وكأنه يتغاضى عن الدعم الصيني المحتمل لإيران، حيث قال: “لا بأس، هكذا تسير الأمور في الحروب، أليس كذلك؟”.

ومن المقرر أن يزور ترامب بكين الشهر المقبل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

