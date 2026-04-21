ترامب: اعترضنا سفينة كانت تحمل هدية من الصين لـ إيران

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن سفينة تم اعتراضها كانت تحمل “هدية من الصين”. ولم يتضح بعد أي سفينة كان يشير إليها الرئيس الأميركي، كما لم يقدم البيت الأبيض على الفور معلومات إضافية بهذا الشأن.

وقال ترامب خلال برنامج “صندوق الاستجواب” (سواك بوكس) على شبكة “سي إن بي سي”: “لقد ضبطنا سفينة بالأمس كان على متنها بعض الأشياء، أشياء لم تكن لطيفة للغاية. ربما هي هدية من الصين، لا أعلم. لكنني كنت متفاجئا قليلا، لأنني أتمتع بعلاقة جيدة جدا، واعتقدت أن هناك تفاهما بيني وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ”.

وكانت شبكة “سي إن إن” قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى أن الصين كانت تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد أشار ترامب في وقت سابق إلى أن بكين ستواجه عواقب إذا أرسلت أسلحة إلى طهران، حيث قال الأسبوع الماضي: “إذا فعلت الصين ذلك، فستواجه الصين مشاكل كبيرة، حسناً؟”.

ومع ذلك، بدا يوم الثلاثاء وكأنه يتغاضى عن الدعم الصيني المحتمل لإيران، حيث قال: “لا بأس، هكذا تسير الأمور في الحروب، أليس كذلك؟”.

ومن المقرر أن يزور ترامب بكين الشهر المقبل.