ترامب: الصين ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرسلت أسلحة لإيران

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، الصين من أنها ستواجه “مشكلات كبيرة” في حال أقدمت بكين على تزويد إيران بالأسلحة، وذلك بحسب تقرير صادر عن قناة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية استناداً إلى ثلاثة مصادر مطلعة على تقييمات مخابراتية حديثة، وفقا لصحيفة “إيكونميك تايمز”.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين تعليقا على التقارير التي تشير إلى استعداد الصين لشحن أسلحة إلى إيران: “إذا قامت الصين بذلك، فإنها ستواجه مشكلات كبيرة”، دون أن يوضح طبيعة هذه المشكلات أو تفاصيل إضافية.

ونفت الصين، أمس السبت، بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن نيتها تزويد إيران بأسلحة، وذلك ردا على مزاعم مخابراتية أمريكية أشارت إلى استعداد بكين لإرسال منظومات دفاع جوي متطورة إلى طهران خلال الفترة الحالية.

وأكد متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن أن “هذه المعلومات مغلوطة تماما”، مشدداً على أن “بلاده تلتزم بكافة تعهداتها ومواثيقها الدولية، وترفض الاتهامات التي تفتقر إلى أدلة”.

ودعا المتحدث، الجانب الأمريكي إلى “الكف عن ربط القضايا بشكل يؤدي إلى تصعيد التوتر، والعمل بدلا من ذلك على دعم التهدئة في ظل الهدنة الهشة القائمة”.