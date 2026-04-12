جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد Icon وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان Icon البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان Icon سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة Icon ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى Icon القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز Icon جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا Icon تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon هطول أمطار الخير على الأحساء Icon وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات

ترامب: الصين ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرسلت أسلحة لإيران

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، الصين من أنها ستواجه “مشكلات كبيرة” في حال أقدمت بكين على تزويد إيران بالأسلحة، وذلك بحسب تقرير صادر عن قناة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية استناداً إلى ثلاثة مصادر مطلعة على تقييمات مخابراتية حديثة، وفقا لصحيفة “إيكونميك تايمز”.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين تعليقا على التقارير التي تشير إلى استعداد الصين لشحن أسلحة إلى إيران: “إذا قامت الصين بذلك، فإنها ستواجه مشكلات كبيرة”، دون أن يوضح طبيعة هذه المشكلات أو تفاصيل إضافية.

ونفت الصين، أمس السبت، بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن نيتها تزويد إيران بأسلحة، وذلك ردا على مزاعم مخابراتية أمريكية أشارت إلى استعداد بكين لإرسال منظومات دفاع جوي متطورة إلى طهران خلال الفترة الحالية.

وأكد متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن أن “هذه المعلومات مغلوطة تماما”، مشدداً على أن “بلاده تلتزم بكافة تعهداتها ومواثيقها الدولية، وترفض الاتهامات التي تفتقر إلى أدلة”.

ودعا المتحدث، الجانب الأمريكي إلى “الكف عن ربط القضايا بشكل يؤدي إلى تصعيد التوتر، والعمل بدلا من ذلك على دعم التهدئة في ظل الهدنة الهشة القائمة”.

