ترامب: المحادثات مع إيران تجري هاتفياً وأفضل المفاوضات المباشرة

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن المحادثات مع إيران تجري عبر الهاتف، موضحا أنه يفضل دائمًا المفاوضات المباشرة.

جاء ذلك بعد أن ألغى زيارة مفاوضين أمريكيين إلى باكستان مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع مسئولين إيرانيين، بحسب وكالة رويترز.

المحادثات مع إيران تجري عبر الهاتف

وأضاف ترامب أن الإيرانيين قطعوا شوطا طويلا، وتابع: «السؤال الآن هو ما إذا كانوا سيقطعون شوطا كافيا أم لا».

وأوضح ترامب أن كل ما على إيران فعله الآن هو أن تعلن استسلامها بشكل واضح وصريح، لافتًا إلى أن طهران لديها حاليًّا نسبة ضئيلة من منشآت صناعة الصواريخ.

وشدد على أنه لن يكون هناك أي اتفاق أبدا مع إيران ما لم توافق على عدم امتلاك أسلحة نووية، واعتبر أن إيران هزمت عسكريا وأن سفنها غارقة في البحر وقواتها الجوية مدمرة تدميرا ساحقا، وفق تعبيره.

ولفت ترامب، على أنه لن يجرؤ أحد على ممارسة الألاعيب بشأن الحصار البحري على إيران، وتابع: «لم نعد نرسل وفدا تفاوضيا في رحلة جوية تستغرق 18 ساعة في كل مرة نرغب فيها بالاطلاع على مجرد ورقة من إيران».

