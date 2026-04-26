ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: سياساتي تجعلني هدفًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب فشل هجوم حفل مراسلي البيت الأبيض أو ما وصفه بمحاولة اغتياله، إن الرئاسة مهنة خطيرة وأن سياساته تجعلنه هدفا.
وتابع الرئيس الأمريكي، أن مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض يقيم في كاليفورنيا وهو شخص مريض، وفق “العربية”.
وأوضح قائد شرطة واشنطن، أن ضابط الخدمة السرية المصاب بإطلاق النار حالته جيدة.
مشاهد توثق اللحظات الأولى بعد سماع إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن
— ا لـحـدث (@AlHadath) April 26, 2026
وأضاف أنه من المحتمل أن يكون مطلق النار قد تصرف بشكل منفرد، وذلك بعد إلقاء جهاز الخدمة السرية، القبض على مطلق النار عقب اقتحامه نقطة التفتيش.