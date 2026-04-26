ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: لن تثنيني عن الانتصار فيما يتعلق بإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب فشل هجوم حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، إنه “ليس هناك بلد محصن من العنف السياسي”.
وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي عقب إجلائه أمنيا من الفندق الذي شهد محاولة الهجوم بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، إن “مطلق النار في الحفل يقيم في كاليفورنيا وهو شخص مريض، ولكن الحادثة لن تثنيني عن الانتصار فيما يتعلق بإيران”.
وتابع ترامب ، إنني “اعتقدت في البداية أن الصوت كان لأطباق تتحطم، وتم إخراجنا بسرعة وكان أداء قوات إنفاذ القانون رائعا، وقد حاولنا إقناع قوات إنفاذ القانون بإكمال الحفل لكنهم رفضوا”.