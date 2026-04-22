ترامب: جولة ثانية من المفاوضات مع إيران قد تنطلق الجمعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن جولة ثانية من المفاوضات مع إيران قد تعقد الجمعة.

وأضاف في تعليق لـ”نيويورك بوست” New York Post عن إمكانية حدوث اختراق بشأن إيران: “هذا محتمل”.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر باكستانية لـ”نيويورك بوست” بإمكانية حدوث اختراق خلال 36 إلى 72 ساعة، مضيفة أن “جهود الوساطة إيجابية”.

جولة ثانية من المفاوضات

وقال ترامب “أبلغت للتو بأن إيران لن تعدم ال8 متظاهرات وستطلق سراح 4 منهن فوراً”.

غرد الرئيس الأميركي بقوله “خبر سار للغاية!.. لقد أُبلغتُ للتوّ أن المتظاهرات الثماني اللواتي كان من المقرر إعدامهن الليلة في إيران لن يُعدمن. سيتم إطلاق سراح أربع منهن فورًا، بينما ستُحكم على الأربع الأخريات بالسجن لمدة شهر. أُقدّر كثيرًا استجابة إيران وقادتها لطلبي، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، وإلغاءهم الإعدام المُخطط له. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر! الرئيس دونالد جيه. ترامب”.

ويوم أمس، 21 أبريل، أعلن الرئيس ترامب استمرار وقف إطلاق النار والحصار البحري المفروض على إيران حتى تقدم طهران “مقترحاً موحداً” للتوصل إلى تسوية.

كتب ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أن القيادة الباكستانية طلبت من الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار حتى تتمكن طهران من “وضع مقترح موحد، لذلك، أمرت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار والبقاء على أهبة الاستعداد للتحرك، وبالتالي أمدد وقف إطلاق النار حتى يتم تقديم مقترحهم والتوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات”.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول في الإدارة الأميركية لم تفصح عن هويته، أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ألغى رحلته إلى باكستان، حيث كان من المقرر أن يترأس الوفد الأميركي مجدداً لإجراء مفاوضات مع إيران. وبحسب الوكالة أكد المسؤول أن إيران لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن المشاركة في المفاوضات.