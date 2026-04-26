إمكانية التفاوض قائمة

ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٨ مساءً
ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها
المواطن - فريق التحرير

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن المواجهة مع إيران تقترب من نهايتها، معربًا عن ثقته في تحقيق بلاده النصر خلال فترة قريبة.

وأوضح، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن خيار التفاوض لا يزال مطروحًا، مشيرًا إلى إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع الجانب الإيراني، حتى عبر الاتصال الهاتفي، في حال أبدت طهران رغبة في ذلك.

وأضاف أن التعامل مع الداخل الإيراني يختلف من طرف إلى آخر، حيث وصف بعض الجهات هناك بالعقلانية، مقابل أطراف أخرى لا تتسم بالنهج ذاته، معربًا عن أمله في أن تتصرف إيران بحكمة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أن أي مفاوضات محتملة ستشمل ملف اليورانيوم المخصب، معتبرًا أنه عنصر أساسي ضمن أي اتفاق مرتقب.

وفي سياق متصل، أبدى تحفظه على ما أُعلن بشأن توجه المملكة المتحدة لإرسال سفن إلى مضيق هرمز بعد انتهاء العمليات، واصفًا هذه الخطوة بأنها غير مناسبة، كما أشار إلى عدم حصول بلاده على دعم كافٍ من حلف شمال الأطلسي في هذا الملف.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى إمكانية أن تلعب الصين دورًا أكبر في دعم الجهود المتعلقة بالتعامل مع إيران خلال الفترة المقبلة.

