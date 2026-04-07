ترامب: حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود أبدًا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران مجددًا في منشور له عبر منصة تروث سوشيال.

وكتب ترامب: حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود أبداً، لا أريد أن يحدث ذلك لكن من المرجح أنه ذلك سيحدث.