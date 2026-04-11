ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسائل إعلام تروج لما يرى أنها أكاذيب بشأن مجريات الحرب مع إيران.
وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال: «وسائل الإعلام الكاذبة مجنونة، أو فاسدة بكل بساطة! لقد دمرت الولايات المتحدة الجيش الإيراني تدميرًا كاملًا، بما في ذلك قواته البحرية والجوية بأكملها، وكل شيء آخر».
وأضاف ترامب: «قيادتهم في عداد الموتى! سيُفتح مضيق هرمز قريباً، والسفن الفارغة تتسابق إلى الولايات المتحدة للتحميل. ولكن، إذا صدقتم الأخبار الكاذبة، فنحن نخسر».
وفي وقت سابق، قال ترامب، إن الولايات المتحدة تبدأ الآن، عملية فتح وتطهير مضيق هرمز خدمة لدول في مختلف أنحاء العالم، بما فيها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وغيرها.
وجدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم السبت، هجومه على تلك الدول، التي قالت إنها «تفتقر إلى الشجاعة والإرادة للقيام بهذا العمل بأنفسهم».
وهاجم وسائل الإعلام التي تتحدث عن «انتصار» إيران في الحرب، مشيرًا إلى أن طهران تكبدت «خسارة فادحة».