ترامب: دمرنا الدفاعات الجوية الإيرانية و159 سفينة غرقت في قاع البحر عبدالله بوكر يحصد البكالوريوس في طب الأسنان الاتحاد يتغلّب على التعاون بهدفين مقابل لا شيء بدوري روشن “المركزي الأمريكي” يُبقي سعر الفائدة دون تغيير أسعار الذهب تواصل التراجع وسط مخاوف التضخم #يهمك_تعرف | منصة قبول تعتمد الجدول الزمني المحدث لرحلة القبول الجامعي والابتعاث سوق الخميس بميسان.. وجهة أسبوعية تستحضر ملامح الهوية المحلية ترامب: لن أرفع الحصار عن إيران إلا بعد التوصل إلى اتفاق #يهمك_تعرف | خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة لمواطني مجلس التعاون مدينة الحجاج في الشقيق تبدأ استقبال حجاج بيت الله الحرام
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بحث اليوم في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الملفين الإيراني والأوكراني.
وأضاف في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء، أنه لن يتم السماح لإيران بأن تمتلك سلاحًا نوويًّا، موضحًا أن بوتين يؤيد ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا.
وتابع: «بوتين قال إنه يريد أن يساعدني في إنهاء حرب إيران وقلت له يجب أن تنهي حربك في أوكرانيا».
ولفت ترامب إلى أن بلاده دمرت الدفاعات الجوية الإيرانية ولم يتبق لها سوى عدد قليل من الصواريخ، موضحًا أن 159 سفينة إيرانية باتت في قاع البحر.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني ينهار بشكل كبير ومتسارع وأن العملة هناك لا قيمة لها، كما أوضح أن نسبة التضخم في أعلى مستوياتها.
وأفاد ترامب، بأن إيران حصلت خلال الهدنة على بعض الأسلحة، وقال إنها بلاده تعرف مكان هذه الأسلحة وقادرة على تدميرها خلال 15 دقيقة.