ترامب: سيتم إنجاز الاتفاق مع إيران بشكل مثالي

ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة بشركة طيران أديل المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم إنجاز الاتفاق مع إيران بشكل مثالي وعلى نطاق يشبه ما حدث في فنزويلا.
وأردف ترامب أن لدى إدارته “فكرة واضحة للغاية عمن يقود إيران”، قائلاً “نعتقد أننا نتعامل مع الأشخاص المناسبين”.
وتابع أن الاتفاق الجديد مع إيران يضمن السلام والأمن والاستقرار.
كما جدد التأكيد في تصريحات لوسائل إعلام متفرقة، على أن جوهر تلك المفاوضات واحد لم ولن يتغير ألا وهو تخلي طهران عن امتلاك سلاح نووي.