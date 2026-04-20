ترامب: سيتم إنجاز الاتفاق مع إيران بشكل مثالي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم إنجاز الاتفاق مع إيران بشكل مثالي وعلى نطاق يشبه ما حدث في فنزويلا.

وأردف ترامب أن لدى إدارته “فكرة واضحة للغاية عمن يقود إيران”، قائلاً “نعتقد أننا نتعامل مع الأشخاص المناسبين”.

وتابع أن الاتفاق الجديد مع إيران يضمن السلام والأمن والاستقرار.

كما جدد التأكيد في تصريحات لوسائل إعلام متفرقة، على أن جوهر تلك المفاوضات واحد لم ولن يتغير ألا وهو تخلي طهران عن امتلاك سلاح نووي.