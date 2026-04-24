ترامب عن إيران: سيقدمون ⁠عرضًا ​وسنرى ما ​سيحدث

الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٣ مساءً
مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الأميركي ​دونالد ‌ترامب لرويترز، ‌الجمعة، إن يران تعتزم ‌تقديم ‌عرض ⁠يهدف ⁠إلى ‌تلبية ⁠المطالب الأميركية.

وأضاف ⁠في مقابلة ⁠عبر ​الهاتف: “سيقدمون ⁠عرضًا ​وسنرى ما ​سيحدث”.

تأتي تصريحات ترامب في وقت أفادت فيه شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، بأن الرئيس يعتزم إرسال المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، إلى باكستان، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب المسؤولين، فإن نائب الرئيس جي دي فانس لا يعتزم المشاركة في هذه المرحلة، في ظل غياب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي ينظر إليه البيت الأبيض باعتباره رئيس الوفد الإيراني والنظير البروتوكولي لفانس.

إقرأ المزيد

ترامب: سيتم إنجاز الاتفاق مع إيران بشكل مثالي
العالم

ترامب: سيتم إنجاز الاتفاق مع إيران بشكل...

العالم
ترامب: لا أفكر في مهاجمة إيران بسلاح نووي.. دمرناهم تمامًا
العالم

ترامب: لا أفكر في مهاجمة إيران بسلاح...

العالم
الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية
العالم

الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من...

العالم
ترامب: جولة ثانية من المفاوضات مع إيران قد تنطلق الجمعة
العالم

ترامب: جولة ثانية من المفاوضات مع إيران...

العالم
ترامب يهدد بتفجير إيران بالكامل إذا لم توافق على إبرام اتفاق
العالم

ترامب يهدد بتفجير إيران بالكامل إذا لم...

العالم
ترمب: تمديد وقف النار لحين الحصول على رد إيراني.. والحصار سيستمر
العالم

ترمب: تمديد وقف النار لحين الحصول على...

العالم
ترامب متفائل
العالم

ترامب متفائل

العالم
ترامب: اعترضنا سفينة كانت تحمل هدية من الصين لـ إيران
العالم

ترامب: اعترضنا سفينة كانت تحمل هدية من...

العالم