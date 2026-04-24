ترامب عن إيران: سيقدمون ⁠عرضًا ​وسنرى ما ​سيحدث

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرويترز، الجمعة، إن يران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية.
وأضاف في مقابلة عبر الهاتف: “سيقدمون عرضًا وسنرى ما سيحدث”.
تأتي تصريحات ترامب في وقت أفادت فيه شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، بأن الرئيس يعتزم إرسال المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، إلى باكستان، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبحسب المسؤولين، فإن نائب الرئيس جي دي فانس لا يعتزم المشاركة في هذه المرحلة، في ظل غياب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي ينظر إليه البيت الأبيض باعتباره رئيس الوفد الإيراني والنظير البروتوكولي لفانس.