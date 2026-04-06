ترامب عن مهلة إيران: غدًا هو الموعد النهائي

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المهلة الممنوحة لإيران لفتح مضيق هرمز، وقال إن يوم غد الثلاثاء هو الموعد النهائي.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن مقترح وقف إطلاق النار لمدة 45 يومًا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران هو أحد عدة أفكار قيد النقاش فقط، محذرًا من التعاطي معه كما لو كان أمرًا محسومًا.

وأضاف المسؤول أن ترامب لم يوافق رسميًا على هذا المقترح حتى الآن، بحسب ما نقلته قناة NBC الإخبارية.

أتى ذلك، بعدما كشفت مصادر مطلعة عن مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة إقليمية للتوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 45 يومًا يمكن أن يمهّد لاتفاق دائم ينهي الحرب، وفق ما أفاد موقع “أكسيوس”، اليوم.