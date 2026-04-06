ترامب: قد يتم القضاء على إيران بكاملها مساء الغد

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه قد يتم القضاء على إيران بكاملها مساء غد الثلاثاء، وهو الموعد النهائي الذي كان أعطاه لها للتوصل إلى اتفاق.

وتابع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الاثنين، من البيت الأبيض، للاحتفال بنجاح عملية إنقاذ الطياريين من إيران، أن بإمكان أميركا القضاء على إيران في ليلة واحدة وربما تكون تلك الليلة غداً، في إشارة منه إلى انتهاء المدة التي هدد بها إيران لإبرام اتفاق.

كما كشف عن أن لدى إدارته خطة إذا ما رفضت إيران الاتفاق خلال المهلة الممنوحة لها، مؤكدًا أنه سيعيدها إلى العصر الحجري إذا لم يتم التفاهم.

وشدد على أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة أولوية قصوى، لافتًا إلى أن يريد أيضًا أن تكون حرية حركة النفط جزءا من الاتفاق.