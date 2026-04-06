اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية

ترامب: قد يتم القضاء على إيران بكاملها مساء الغد

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه قد يتم القضاء على إيران بكاملها مساء غد الثلاثاء، وهو الموعد النهائي الذي كان أعطاه لها للتوصل إلى اتفاق.

وتابع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الاثنين، من البيت الأبيض، للاحتفال بنجاح عملية إنقاذ الطياريين من إيران، أن بإمكان أميركا القضاء على إيران في ليلة واحدة وربما تكون تلك الليلة غداً، في إشارة منه إلى انتهاء المدة التي هدد بها إيران لإبرام اتفاق.

قد يهمّك أيضاً
ترامب يهدد بسجن صحفي: شخص مريض!

ترامب عن مهلة إيران: غدًا هو الموعد النهائي

كما كشف عن أن لدى إدارته خطة إذا ما رفضت إيران الاتفاق خلال المهلة الممنوحة لها، مؤكدًا أنه سيعيدها إلى العصر الحجري إذا لم يتم التفاهم.

وشدد على أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة أولوية قصوى، لافتًا إلى أن يريد أيضًا أن تكون حرية حركة النفط جزءا من الاتفاق.

إقرأ المزيد

ترامب عن مهلة إيران: غدًا هو الموعد النهائي
العالم

ترامب عن مهلة إيران: غدًا هو الموعد...

العالم
ترامب ينشر فيديو لتدمير أكبر جسر في إيران ويوجه رسالة لـ طهران
العالم

ترامب ينشر فيديو لتدمير أكبر جسر في...

العالم
ترامب يدعو الدول المتضررة للسيطرة على مضيق هرمز: لن نساعدكم مجددًا
العالم

ترامب يدعو الدول المتضررة للسيطرة على مضيق...

العالم
ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي
العالم

ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي

العالم
ترامب: إيران تتفاوض الآن والاتفاق ممكن بحلول الغد
العالم

ترامب: إيران تتفاوض الآن والاتفاق ممكن بحلول...

العالم
ترامب يهدد بسجن صحفي: شخص مريض!
العالم

ترامب يهدد بسجن صحفي: شخص مريض!

العالم
ترامب يدرس إقالة مديرة المخابرات بسبب إيران
العالم

ترامب يدرس إقالة مديرة المخابرات بسبب إيران

العالم
ترامب: دمرنا إيران تدميرًا كاملاً وسنسلبها قدراتها النووية
أخبار رئيسية

ترامب: دمرنا إيران تدميرًا كاملاً وسنسلبها قدراتها...

أخبار رئيسية