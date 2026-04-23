Icon

أكد أنه لا يجب السماح باستخدام أي طرف لسلاح نووي مطلقا

ترامب: لا أفكر في مهاجمة إيران بسلاح نووي.. دمرناهم تمامًا

الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
ترامب: لا أفكر في مهاجمة إيران بسلاح نووي.. دمرناهم تمامًا
المواطن - فريق التحرير

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على سؤال أحد الصحفيين له عما إذا كان يدرس مهاجمة إيران بأسلحة نووية.

وقال ترامب غاضبا: “كلا، لا أفكر في هذا، ولسنا بحاجة إليه. لماذا نحتاجه؟ لم يتم طرح سؤال غبي كهذا؟”.

وأضاف: “لن نستخدم سلاحا نوويا، لقد دمرناهم تماما بدونه بطريقة تقليدية للغاية. لا، لن أستخدمه. لا يجب السماح باستخدام أي طرف لسلاح نووي مطلقا”.

الحرب مع إيران والجدول الزمني

وأشار ترامب إلى أنه لن يتم دفعه لإنهاء الحرب لدى استمرار المفاوضات مع إيران، وقال: “لا أريد أن أتعجل”، ولفت إلى أن القيادة الإيرانية تشهد “اضطرابات”.

وعارض ترامب في حديث مع الصحفيين في المكتب البيضاوي أيضا أسئلة حول أن الصراع تجاوز الجدول الزمني الذي يتراوح ما بين 4 و6 أسابيع الذي وضعه هو ومساعدوه للحرب.

وأوضح: “لقد قضينا على البلاد عسكريا في الأسابيع الأربعة الأولى. لقد قضيت عليها عسكريا. كل ما نفعله الآن أن نسترخي ونرى الاتفاق (الذي سنبرمه). وإذا لم يرغبوا في إبرام اتفاق، سأكمل القضاء عليهم عسكريا”.

ترمب: تمديد وقف النار لحين الحصول على رد إيراني.. والحصار سيستمر
العالم

ترمب: تمديد وقف النار لحين الحصول على...

العالم
أكسيوس: أمريكا وإيران تدرسان خطة مقايضة 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم
العالم

أكسيوس: أمريكا وإيران تدرسان خطة مقايضة 20...

العالم
وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران
العالم

وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة...

العالم
دبلوماسي باكستاني: جمود حقيقي أمام مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران
العالم

دبلوماسي باكستاني: جمود حقيقي أمام مسار المفاوضات...

العالم
وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل مثيرة عن إدارة ترامب لحرب إيران
العالم

وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل مثيرة عن...

العالم
ترامب يترأس اجتماعاً طارئًا لبحث المفاوضات مع إيران وأزمة مضيق هرمز
العالم

ترامب يترأس اجتماعاً طارئًا لبحث المفاوضات مع...

العالم
ترامب: إيران فتحت للتو مضيق هرمز وبات جاهزًا للملاحة
العالم

ترامب: إيران فتحت للتو مضيق هرمز وبات...

العالم
ترامب: اعترضنا سفينة كانت تحمل هدية من الصين لـ إيران
العالم

ترامب: اعترضنا سفينة كانت تحمل هدية من...

العالم