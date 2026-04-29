ترامب: لن أرفع الحصار عن إيران إلا بعد التوصل إلى اتفاق #يهمك_تعرف | خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة لمواطني مجلس التعاون مدينة الحجاج في الشقيق تبدأ استقبال حجاج بيت الله الحرام رئيس لبنان: على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال للمفاوضات ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون مع رئيس وزراء كندا نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن أكبر مشروع لتطوير مخططات جوهرة العروس شمال جدة الهيئة الملكية لمدينة الرياض تواصل تنفيذ امتداد طريق الطائف بنسبة إنجاز 65% توقيف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان بتهم فساد الجوازات تكثف جهودها لاستقبال حجاج هذا العام 1447هـ عبر جميع منافذ المملكة متحدث الغطاء النباتي: فطر “المظل” سام ونحذر من استهلاكه
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إن بلاده لن ترفع الحصار عن إيران إلا بعد التوصل إلى اتفاق.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا»، وحصارها بحريا أكثر فاعلية من القصف، وفقا لـ”العربية”.
وتابع ترامب، أن منشآت تخزين النفط وخطوط الأنابيب في إيران تقترب من الانفجار، وهي غير قادرة على تصدير نفطها بسبب الحصار.
بدوره قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، إننا مستعدون للردع وخوض الحروب اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة.
وأضاف كين، خلال جلسة استماع له مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أمام الكونجرس، إننا نهدف لمواصلة الرد على التحديات العالمية، وقد نفذنا عدة مهام معقدة في عملياتنا.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، أكد أن ميزانية البنتاجون تهدف لإرساء السلام عبر القوة، كما أن صناعاتنا الحربية تستعيد الصدارة في العالم.