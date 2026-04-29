ترامب: لن أرفع الحصار عن إيران إلا بعد التوصل إلى اتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إن بلاده لن ترفع الحصار عن إيران إلا بعد التوصل إلى اتفاق.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا»، وحصارها بحريا أكثر فاعلية من القصف، وفقا لـ”العربية”.

وتابع ترامب، أن منشآت تخزين النفط وخطوط الأنابيب في إيران تقترب من الانفجار، وهي غير قادرة على تصدير نفطها بسبب الحصار.

واشنطن: مستعدون للردع

بدوره قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، إننا مستعدون للردع وخوض الحروب اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة.

وأضاف كين، خلال جلسة استماع له مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أمام الكونجرس، إننا نهدف لمواصلة الرد على التحديات العالمية، وقد نفذنا عدة مهام معقدة في عملياتنا.