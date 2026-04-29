Icon

ترامب: لن أرفع الحصار عن إيران إلا بعد التوصل إلى اتفاق Icon #يهمك_تعرف | خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة لمواطني مجلس التعاون Icon مدينة الحجاج في الشقيق تبدأ استقبال حجاج بيت الله الحرام Icon رئيس لبنان: على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال للمفاوضات Icon ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون مع رئيس وزراء كندا Icon نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن أكبر مشروع لتطوير مخططات جوهرة العروس شمال جدة Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض تواصل تنفيذ امتداد طريق الطائف بنسبة إنجاز 65% Icon توقيف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان بتهم فساد Icon الجوازات تكثف جهودها لاستقبال حجاج هذا العام 1447هـ عبر جميع منافذ المملكة Icon متحدث الغطاء النباتي: فطر “المظل” سام ونحذر من استهلاكه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترامب: لن أرفع الحصار عن إيران إلا بعد التوصل إلى اتفاق

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إن بلاده لن ترفع الحصار عن إيران إلا بعد التوصل إلى اتفاق.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا»، وحصارها بحريا أكثر فاعلية من القصف، وفقا لـ”العربية”.

وتابع ترامب، أن منشآت تخزين النفط وخطوط الأنابيب في إيران تقترب من الانفجار، وهي غير قادرة على تصدير نفطها بسبب الحصار.

واشنطن: مستعدون للردع

بدوره قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، إننا مستعدون للردع وخوض الحروب اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة.

وأضاف كين، خلال جلسة استماع له مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أمام الكونجرس، إننا نهدف لمواصلة الرد على التحديات العالمية، وقد نفذنا عدة مهام معقدة في عملياتنا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، أكد أن ميزانية البنتاجون تهدف لإرساء السلام عبر القوة، كما أن صناعاتنا الحربية تستعيد الصدارة في العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تفاصيل حادثة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب.. فزع وإطلاق نار
العالم

تفاصيل حادثة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض...

العالم
ترامب: إلغاء إرسال مفاوضين أمريكيين لباكستان لا يعني عودة الحرب مع إيران
العالم

ترامب: إلغاء إرسال مفاوضين أمريكيين لباكستان لا...

العالم
اليوم.. ترامب يجتمع مع فريقه الأمني بشأن إيران
العالم

اليوم.. ترامب يجتمع مع فريقه الأمني بشأن...

العالم
ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: لن تثنيني عن الانتصار فيما يتعلق بإيران
العالم

ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: لن تثنيني...

العالم
ترامب: إيران عاجزة عن توحيد صفوفها
العالم

ترامب: إيران عاجزة عن توحيد صفوفها

العالم
ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: سياساتي تجعلني هدفًا
العالم

ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: سياساتي تجعلني...

العالم
معلومات عن مطلق النار بحفل البيت الأبيض.. يعمل مدرسًا ومطورًا لألعاب الفيديو
العالم

معلومات عن مطلق النار بحفل البيت الأبيض.....

العالم
أغرب لقطة بحادث البيت الأبيض.. مسن يواصل تناول طعامه دون اكتراث
العالم

أغرب لقطة بحادث البيت الأبيض.. مسن يواصل...

العالم