ترامب متفائل

جريمة بشعة في الفيوم.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت بسبب خلافات أسرية

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن تفاؤل ملحوظ بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك عقب إعلانه إرسال وفد إلى إسلام آباد لاستئناف المباحثات المتعلقة بإنهاء الحرب.

وأوضح ترامب، في تصريحات له، أنه “متفائل للغاية بإبرام صفقة مع طهران”، مشيراً إلى أن ملامح الاتفاق باتت شبه مكتملة، حيث قال إن “إطار الاتفاق أصبح جاهزاً بالفعل”.

وكشف الرئيس الأميركي أن بلاده قدمت عرضاً وصفه بـ”العادل والمعقول” لإيران، لافتاً إلى أن الوفد الأميركي سيتوجه إلى باكستان في إطار استكمال المشاورات. كما أشار إلى استعداده لزيارة إسلام آباد شخصياً في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي سياق متصل، أكد ترامب استمرار الحصار البحري المفروض على إيران بالتوازي مع المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك بوست”.

من جانبها، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، اليوم، بأن طهران لم تحسم بعد قرار إرسال وفد تفاوضي إلى باكستان، في ظل استمرار القيود البحرية. ونقلت عن مصدر مطلع – لم تُكشف هويته – قوله إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من قبل البحرية الأميركية يعرقل أي تقدم في مسار المفاوضات.

