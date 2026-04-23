وزير الصحة: جاهزية المنشآت الصحية بمكة المكرمة أولوية قصوى استعدادًا لموسم الحج

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٨ مساءً
ترامب يأمر بإطلاق النار على أي قارب يزرع الألغام في مياه هرمز
المواطن - فريق التحرير

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، بإطلاق النار علي أي قارب يزرع ألغام في مياه مضيق هرمز.

أزمة الألغام بمضيق هرمز

وفي منشور على حسابه بمنصة “تروث سوشيال”، قال ترامب: “لقد أمرت البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي قارب، مهما كان صغيرًا يقوم بزرع ألغام في مياه مضيق هرمز، وتدميره. لا مجال للتردد”.

وأضاف ترامب: “تقوم كاسحات الألغام التابعة لنا بتطهير المضيق حاليًا”، مشيرا إلى إصداره أمرا بمواصلة هذه العملية، ولكن بمستوى مضاعف ثلاث مرات”.

وأفادت صحيفة “واشنطن بوست”، في وقت سابق، نقلا عن مسئولين أمريكيين بأن إزالة الألغام بالكامل من مضيق هرمز قد تستغرق نحو 6 أشهر، معتبرة أن تنفيذ ذلك مستبعد قبل انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن 31 سفينة عادت أدراجها بسبب الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.

وأشارت إلى أن “الغالبية العظمى من السفن امتثلت لأوامر الولايات المتحدة”، موضحة أن معظم السفن التي عادت كانت ناقلات نفط.

من جانبها، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية نقلا عن بيانات تتبع إن 34 ناقلة نفط مرتبطة بإيران شقت طريقها عبر مضيق هرمز وخرقت الحصار الأمريكي.

بدوره، أفاد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي بأن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن بابائي قوله إن “أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي”. وأوردت وسائل إعلام أخرى التصريح نفسه دون أيّ تفاصيل إضافية.

