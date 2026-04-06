Icon

اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترامب يهدد بسجن صحفي: شخص مريض!

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
ترامب يهدد بسجن صحفي: شخص مريض!
المواطن - فريق التحرير

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسجن الصحفي الذي نشر لأول مرة خبر بحث القوات الأمريكية عن ضابط طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران، إذا لم يكشف عن مصادره.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الاثنين، من البيت الأبيض، للاحتفال بنجاح عملية إنقاذ الطياريين من إيران: “الشخص الذي نشر القصة سيدخل السجن إذا لم يقل ذلك، وهذا لن يدوم طويلاً”.

ولكن لم يذكر ترامب اسم الصحفي أو المؤسسة الإخبارية، وقال إن التسريب أبلغ الإيرانيين، مما عرّض الضابط ومنقذيه للخطر، فيما وصف المُسرّب بأنه “شخص مريض”.

كما أعلن الرئيس الأميركي، أنه قد يتم القضاء على إيران بكاملها مساء غد الثلاثاء، وهو الموعد النهائي الذي كان أعطاه لها للتوصل إلى اتفاق.

انتهاء مهلة إيران

وتابع أن بإمكان أميركا القضاء على إيران في ليلة واحدة وربما تكون تلك الليلة غداً، في إشارة منه إلى انتهاء المدة التي هدد بها إيران لإبرام اتفاق.

كما كشف عن أن لدى إدارته خطة إذا ما رفضت إيران الاتفاق خلال المهلة الممنوحة لها، مؤكدًا أنه سيعيدها إلى العصر الحجري إذا لم يتم التفاهم.

وشدد على أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة أولوية قصوى، لافتًا إلى أن يريد أيضًا أن تكون حرية حركة النفط جزءا من الاتفاق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

