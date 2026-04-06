ترامب يهدد بسجن صحفي: شخص مريض!

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسجن الصحفي الذي نشر لأول مرة خبر بحث القوات الأمريكية عن ضابط طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران، إذا لم يكشف عن مصادره.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الاثنين، من البيت الأبيض، للاحتفال بنجاح عملية إنقاذ الطياريين من إيران: “الشخص الذي نشر القصة سيدخل السجن إذا لم يقل ذلك، وهذا لن يدوم طويلاً”.

ولكن لم يذكر ترامب اسم الصحفي أو المؤسسة الإخبارية، وقال إن التسريب أبلغ الإيرانيين، مما عرّض الضابط ومنقذيه للخطر، فيما وصف المُسرّب بأنه “شخص مريض”.

كما أعلن الرئيس الأميركي، أنه قد يتم القضاء على إيران بكاملها مساء غد الثلاثاء، وهو الموعد النهائي الذي كان أعطاه لها للتوصل إلى اتفاق.

انتهاء مهلة إيران

وتابع أن بإمكان أميركا القضاء على إيران في ليلة واحدة وربما تكون تلك الليلة غداً، في إشارة منه إلى انتهاء المدة التي هدد بها إيران لإبرام اتفاق.

كما كشف عن أن لدى إدارته خطة إذا ما رفضت إيران الاتفاق خلال المهلة الممنوحة لها، مؤكدًا أنه سيعيدها إلى العصر الحجري إذا لم يتم التفاهم.

وشدد على أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة أولوية قصوى، لافتًا إلى أن يريد أيضًا أن تكون حرية حركة النفط جزءا من الاتفاق.