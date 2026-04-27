ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2026م) بكمية (985,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح معالي رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها للدفعة الثالثة والمجدول وصولها خلال الفترة (يونيو – أغسطس 2026م) بواقع (16) باخرة، موزعة على (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (370) ألف طن، و(8) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (505) آلاف طن، وباخرتين لميناء جازان بكمية (110) ألف طن، وتنافست (13) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (4) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.gfsa.gov.sa/wheat/Import.

