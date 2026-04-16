Icon

تركي مسن يقتل زوجته ويصيب ابنته في مشهد صادم Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان روموالد واداني لفوزه بالانتخابات الرئاسية في بنين  Icon وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لاستئناف الحرب إذا أساءت إيران الاختيار Icon المدينة المنورة تتصدر مدن المملكة في معدل إشغال قطاع الضيافة خلال 2025 Icon stc ومجموعة روشن توقعان اتفاقية إنشاء بنية تحتية متقدمة للألياف البصرية في مجتمع سدرة Icon “معاذ الشيخ” ينال الدكتوراه في توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة السمعة المؤسسية Icon وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية Icon السعودية تدعم مبادرة “باكستان الخضراء” لتعزيز مشاريع وأنظمة الري المحوري وتحسين الإنتاج الزراعي Icon “إرشاد الحافلات” يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم الحج Icon ترامب: إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات
تركي مسن يقتل زوجته ويصيب ابنته في مشهد صادم

الجمعة ١٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في حادثة مروعة أثارت صدمة واسعة في الشارع التركي، أقدم رجل مسن يبلغ من العمر 72 عاماً على ارتكاب جريمة أسرية دامية داخل منزله، بعد خلافات عائلية تحولت في لحظات إلى مأساة إنسانية قاسية، تاركة وراءها ضحايا ومشاهد يصعب استيعابها.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام تركية، فقد وقع الحادث داخل شقة سكنية في ولاية إسطنبول، حيث نشب خلاف حاد بين الرجل وزوجته البالغة 58 عاماً وابنتهما (37 عاماً). ومع تصاعد التوتر بشكل سريع، فقد الرجل السيطرة على أعصابه، ليقوم بإخراج سلاح ناري وإطلاق النار بشكل مباشر داخل المنزل، في تصرف عنيف أنهى حياة زوجته على الفور.

جريمة مروعة في تركيا

أما الابنة، فقد أُصيبت بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتها بالحرجة، وسط جهود طبية مكثفة لإنقاذ حياتها، بحسب مواقع تركية.

لكن الصدمة الأكبر لم تكن في الجريمة فقط، بل في تصرف الجاني بعدها، إذ غادر المنزل بهدوء تام دون أي محاولة للهروب، وتوجه إلى مقهى قريب، حيث جلس بشكل طبيعي وطلب كوباً من الشاي وكأن شيئاً لم يحدث، ما أثار دهشة وغضب كل من اطلع على تفاصيل الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد فترة قصيرة من الجلوس في المقهى، قام الرجل بالاتصال بخدمات الطوارئ، وأبلغ بنفسه عن الجريمة التي ارتكبها، طالباً حضور الشرطة. وتلا ذلك قدوم فرق الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم تأكيد وفاة الزوجة بينما جرى نقل الابنة لتلقي العلاج.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الجاني دون مقاومة، ليتم فتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الحادث ودوافعه، وسط ترجيحات بأن الخلافات العائلية المتراكمة كانت السبب الرئيسي وراء هذه النهاية المأساوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد