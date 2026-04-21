قوات أمن الحج تضبط مقيماً لنقله وافداً مخالفاً من حاملي التأشيرات | ترمب: تمديد وقف النار لحين الحصول على رد إيراني.. والحصار سيستمر | دوري أبطال آسيا.. ماتشيدا الياباني يهزم شباب الأهلي الإماراتي ويتأهل للنهائي | بموافقة الملك سلمان.. إقامة مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الثانية لدول قارة أفريقيا بالسنغال | سلمان للإغاثة يوزّع (1.132) سلة غذائية في مدينة خان يونس بقطاع غزة | لقطات لهطول أمطار الخير على الجبيل | جامعة جازان تحصل على اعتماد أكاديمي دولي لعدد من برامجها العلمية | مصادر أمريكية: تعثر المفاوضات بين أمريكا وإيران | نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم

ترمب: تمديد وقف النار لحين الحصول على رد إيراني.. والحصار سيستمر

الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢١ مساءً
ترمب: تمديد وقف النار لحين الحصول على رد إيراني.. والحصار سيستمر
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، لحين الحصول على رد إيراني، كما أكد على استمرار الحصار.

الحصار على إيران مستمر

وقال ترامب: “الحصار على إيران مستمر وقواتنا جاهزة للتحرك، وتمديد وقف النار لحين الحصول على رد إيراني موحد”.

وتابع : “باكستان طلبت وقف الهجوم لمعالجة الانقسام داخل قيادة إيران، وهناك انقسام حاد داخل القيادة الإيرانية.

وأضاف “سأمدد وقف النار لحين توافق الإيرانيين فيما بينهم على التفاوض”، مضيفا أن الحصار على إيران مستمر ونحن على أهبة الاستعداد.

ولفت ترامب إلى تعليق الهجوم على إيران لحين تقديم قادتها مقترحا موحدا”.

واشنطن: فانس لم يغادر بعد للمشاركة في المحادثات المتعلقة بإيران
ترامب: إيران تريد إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى.. وسنحدد موقفنا نهاية اليوم
الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية
ترامب: اعترضنا سفينة كانت تحمل هدية من الصين لـ إيران
وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل مثيرة عن إدارة ترامب لحرب إيران
ترامب يهدد بتفجير إيران بالكامل إذا لم توافق على إبرام اتفاق
ترامب يترأس اجتماعاً طارئًا لبحث المفاوضات مع إيران وأزمة مضيق هرمز
ترامب: سيتم إنجاز الاتفاق مع إيران بشكل مثالي
