ترمب: تمديد وقف النار لحين الحصول على رد إيراني.. والحصار سيستمر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، لحين الحصول على رد إيراني، كما أكد على استمرار الحصار.

الحصار على إيران مستمر

وقال ترامب: “الحصار على إيران مستمر وقواتنا جاهزة للتحرك، وتمديد وقف النار لحين الحصول على رد إيراني موحد”.

وتابع : “باكستان طلبت وقف الهجوم لمعالجة الانقسام داخل قيادة إيران، وهناك انقسام حاد داخل القيادة الإيرانية.

وأضاف “سأمدد وقف النار لحين توافق الإيرانيين فيما بينهم على التفاوض”، مضيفا أن الحصار على إيران مستمر ونحن على أهبة الاستعداد.

ولفت ترامب إلى تعليق الهجوم على إيران لحين تقديم قادتها مقترحا موحدا”.