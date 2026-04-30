أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء

تصريح الحج شرط تنظيمي وشرعي لضمان أداء المناسك بأمان

الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أكدت وزارة الحج والعمرة أن الحصول على تصريح الحج يمثل ركيزة أساسية في تنظيم أداء المناسك، ويجسد أحد أوجه تعظيم الحرم والمشاعر المقدسة، بما ينسجم مع المقاصد الشرعية الرامية إلى تيسير العبادة وضمان أدائها في أجواء آمنة ومنظمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة، ضمن حملتها التوعوية “لا حج بلا تصريح”، أن الالتزام بالأنظمة المعتمدة يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة إدارة الحشود، وتعزيز سلامة الحجاج، بما يضمن لهم أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وفي هذا السياق، أعادت الوزارة التذكير بما ورد في بيان هيئة كبار العلماء بشأن الحكم الشرعي لأداء الحج دون تصريح، حيث أكدت الفتوى عدم جواز الإقدام على أداء الفريضة دون الحصول على التصريح النظامي، مشددة على أن مخالفة ذلك تُعد إثمًا شرعيًا، لكونها تجاوزًا لتوجيهات ولي الأمر التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، وصون أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتوفير بيئة مناسبة لأداء النسك وفق أعلى معايير التنظيم.

