تطبيق “أهلًا” يتيح دخولًا سهلًا وسريعًا إلى ملاعب دوري أبطال آسيا للنخبة 2026

أتاح تطبيق “أهلًا” “Ahlan” لجماهير دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 دخولًا سهلًا وسريعًا إلى ملاعب مدينة جدة، بعد أن أطلقته اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2027، ليكون الهوية الرقمية الموحدة لخدمات الجماهير في الأحداث الكروية الكبرى.

ويأتي التطبيق ضمن الاستعدادات التنظيمية للبطولة القارية المرتقبة، حيث يقدم منصة رقمية متكاملة تجمع خدمات المشجع في واجهة واحدة، مثل التخطيط لحضور المباريات وشراء التذاكر، مرورًا بخدمات التنقل والوصول إلى الملاعب، وصولًا إلى الاطلاع على المعلومات المرتبطة بالمباريات والفعاليات المصاحبة ومناطق المشجعين.

وتعتمد فكرة التطبيق على توحيد الخدمات الرقمية التي يحتاجها المشجع خلال البطولة، تسهيلًا لوصول المشجعين إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بالمباريات والمدن المستضيفة، ويعزز تجربة الحضور الجماهيري من خلال حلول تقنية تسهم في تنظيم حركة الجماهير داخل الملاعب وخارجها، في خطوة لتطوير تجربة المشجع في البطولات الكروية التي تستضيفها المملكة.

ويخضع التطبيق لمرحلة تشغيل تجريبية خلال منافسات دور الـ16 والأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، بهدف اختبار كفاءته التشغيلية وتطوير خدماته قبل التشغيل الكامل خلال البطولات القادمة وبطولة كأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، في الرياض وجدة والخبر.

ويعكس إطلاق تطبيق “أهلًا” توجه المملكة نحو دمج الحلول الرقمية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، لتحسين تجربة الجماهير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب دعم جاهزية المملكة لاستضافة البطولات القارية والدولية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي وتعزيز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للأحداث الرياضية.

