تطوير علاج لاضطراب النوم المسبّب للشخير المزعج أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 36 #يهمك_تعرف | بدون طلب.. عقود إيجار تتجدد تلقائيًا وتُلزم الأطراف استقرار الدولار مع زيادة الطلب على العملة كملاذ آمن مبادرة طريق مكة.. مغادرة أولى الرحلات من مطار سوكارنو هاتا بجاكرتا المرور يطلق مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر الشؤون الدينية تدشن دورة إتحاف الناسك بأحكام المناسك في المسجد الحرام الذهب يرتفع مع تراجع النفط مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من سولو الإندونيسية توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 6 مناطق
طوّر باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية غرسة طبية جديدة لعلاج اضطراب النوم المسبّب للشخير المزعج، مما يعدّ تحولًا في علاج انقطاع النفس الانسدادي النومي.
ويعاني مرضى هذا الاضطراب من توقف متكرّر في التنفس أثناء النوم نتيجة ارتخاء عضلات الحلق والحنك، مما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء، ويظهر ذلك في صورة شخير شديد واستيقاظ مفاجئ بسبب الاختناق، ومع مرور الوقت، قد يسبّب هذا الاضطراب إجهادًا كبيرًا للقلب وارتفاعا في ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.
وتعتمد العلاجات التقليدية على جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)، وهو قناع يضخ الهواء للحفاظ على مجرى التنفس مفتوحًا، لكن كثيرًا من المرضى يجدون صعوبة في تحمله، إلا أنه في سياق مختلف طوّر العلماء غرسة جديدة تعرف باسم تحفيز العصب تحت اللسان القريب (pHGNS)، وهي جهاز صغير يزرع تحت الجلد في أعلى الصدر، ويتصل بسلك رفيع يصل إلى عصب في الرقبة مسؤول عن حركة اللسان، وعند تشغيله قبل النوم يرسل الجهاز نبضات كهربائية خفيفة تحفّز عضلات اللسان ومجرى الهواء، ما يساعد على إبقائه مفتوحًا أثناء النوم ويمنع انسداده.