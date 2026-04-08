تعادل الفيحاء والأهلي في دوري روشن

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الفيحاء وضيفه الأهلي في مباراة مقدمة من الجولة الـ(29) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، والتي أقيمت اليوم على مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

تقدم الأهلي أولًا عن طريق لاعبه إيفان توني عند الدقيقة (36)، وتمكن الفيحاء من تعديل النتيجة عند الدقيقة (53) عن طريق اللاعب جيسون.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده لـ(66) نقطة محتلًا المركز الثاني مؤقتًا، والفيحاء لـ(34) نقطة في المركز التاسع.