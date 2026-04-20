تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة المجمعة

أعلنت جامعة المجمعة عن تحويل الدراسة يوم غد الثلاثاء 21 أبريل 2026م إلى نظام التعليم عن بُعد في كافة كليات الجامعة.

وقالت جامعة المجمعة عبر منصة إكس إن ذلك يأتي استنادًا إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.