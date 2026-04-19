تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع مدارس حفر الباطن

أعلنت إدارة تعليم منطقة الشرقية أنه تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 3 ذو القعدة 1447هـ الموافق 20 أبريل 2026م إلى التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي وذلك في جميع مدارس محافظة حفر الباطن.

وأوضح تعليم الشرقية عبر منصة إكس أن ذلك يأتي بناء على تقارير المركز الوطني للأرصاد، واستمرارًا للحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.